Alfonso Arús analiza en este vídeo el nuevo disco de Rosalía, 'Lux': "Tiene nombre de jabón de mi época"

Rosalía ha presentado su nuevo álbum, 'Lux', en pleno Callao a través de un directo en TikTok que la red ha cortado por fumar y conducir de forma temeraria durante gran parte de la emisión.

Tras varios años de silencio musical, Rosalía vuelve con 'Lux', que verá la luz el próximo 7 de noviembre. La artista catalana lo ha anunciado paseando en coche y a pie por el centro de Madrid y con una cuenta atrás en las pantallas de la plaza de Callao, provocando un auténtico caos.

"Ella a través de sus redes sociales había anunciado a sus seguidores que se conectaran a Tiktok", explica Tatiana Arús, que detalla que en el directo se podía ver a la joven artista conduciendo por las calles de Madrid sin decir a dónde va. Finalmente, Rosalía ha mostrado que su destino era la Plaza de Callao.

"Hay algunas conductas que tampoco han sido bien recibidas", destaca, por su lado, Alfonso Arús, que muestra un titular de '20 Minutos' que dice que "TikTok ha cortado el directo de Rosalía por fumar y conducir de forma temeraria durante gran parte de la emisión". Además, Alfonso Arús destaca que aunque fue "un éxito tremendo" él echó de menos "las axilas": "No he visto si las tenía teñidas de blanco o no".

Por último, el presentador de Aruser@s afirma que el nombre del nuevo disco, 'Lux', "tiene nombre de jabón" de su época: "Los jabones de Lux eran muy buenos".

