"Ha llegado la madre de Isa Pantoja", destaca Alfonso Arús, que confiesa que, tras verla hablando con los medios de comunicación en el aeropuerto, "pensaba que era Isa Pi". "Si las escuchas hablar es exactamente igual", destaca Tatiana Arús, que enseña el vídeo en el plató de Aruser@s. Roxana Luque afirma que tiene muchas ganas de conocer a su hija: "Estoy muy contenta y tengo muchas expectativas". Además, la mujer afirma que es su sueño conocer a su hija:" Esperanzas siempre hasta el final".

Preguntada por las reporteras sobre qué mensaje le mandaría a su hija, Isa Pi, la mujer lo tiene claro: "Que estoy aquí". Alfonso Arús no da crédito con el gran parecido entre ambas: "¿Estáis seguras de que es la madre? Yo diría que es Isa Pi, que la han puesto por la puerta de atrás del aeropuerto con cuatro arrugas y unas gafas, para que colara como la madre". "La forma de hablar y en los gestos son iguales a los de Isa Pantoja", explica Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que se parecen, incluso, en la forma de hablar.

Por su parte, Isabel Pantoja se encontraba dando un concierto en Zaragoza con un "concierto lleno de mensajes" que "hay que leer entre líneas", destaca Alfonso Arús. Además, en el momento de interpretar 'Donde el corazón me lleve', la artista lanzó este mensaje: "A mí siempre me ha podido el corazón, quizá no he sido inteligente". Puedes ver el mensaje completo en el vídeo principal de esta noticia.