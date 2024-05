Isabel Pantoja retoma su gira este sábado con un concierto en Zaragoza. "Primero Tito Agustín puso las maletas en compañía de todo su séquito y luego llegaba ella como una estrella", destaca Tatiana Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el mensaje que la propia artista ha enviado a los zaragozanos y zaragozanas. "Todos mis fans de Zaragoza, acabo de ver a la Virgen del Pilar y ahora vengo a cantaros", destaca la artista.

Además, Tatiana Arús explica que a Isabel Pantoja se le han caído tres conciertos por desacuerdos de las promotoras. "Ha dicho que en Málaga no quiere actuar porque le traen malos recuerdos", resalta Tatiana Arús en referencia a los problemas con la Justicia que tuvo la cantante por corrupción tras su relación con el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. "Es injusto completamente", afirma rotundo Alfonso Arús, que manda un mensaje a Isabel Pantoja: "El público de Málaga no solo no tiene culpa sino que encima han tenido que soportar ellos muchas cosas". "Los malos recuerdos te los buscas tú misma", insiste el presentador.

Por otro lado, Kiko Rivera y Anabel Pantoja se han reencontrado en un evento en Canarias, donde el DJ pinchaba. "Parece ser que poco a poco van acercando posturas", afirma la colaboradora de Aruser@s.