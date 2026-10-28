Alfonso Arús alucina con el kit de emergencia de la Unión Europea: "El español es mejor"

El presentador de Aruser@s compara las recomendaciones europeas para preparar un kit de emergencia con las españolas y se fija en un detalle que le llama especialmente la atención: la cantidad exacta de agua que hay que almacenar.

¿Qué deberíamos tener preparado en casa ante una emergencia? La Unión Europea ha detallado los elementos que debe incluir un kit de supervivencia y Alfonso Arús ha analizado sus recomendaciones en la sección de 'Déjenme vivir' de Aruser@s.

Según ha explicado Alba Sánchez, el kit europeo contempla almacenar 11,4 litros de agua y 6.000 kilocalorías de comida, entre conservas, alimentos deshidratados, productos en polvo y barritas energéticas. Además, las provisiones deben adaptarse a las necesidades de bebés, personas con intolerancias y animales.

Pero la lista no termina ahí, también recomienda disponer de un abrelatas, una linterna, pilas, una radio, baterías externas, un botiquín, medicación, productos de higiene, documentación, dinero, ropa y elementos de protección.

Según ha recordado Alba Sánchez, en España también se ha planteado preparar un kit específico para las mascotas, con chip, documentación, ropa, correas, bozal y transportín, además de otro para el coche, con mantas, cadenas y herramientas. "El español es mejor", asegura Alfonso Arús, señalando que lo que más le ha desconcertado de las indicaciones europeas ha sido la precisión con la cantidad de agua: "¿11,4? ¡Redondea! Ponme 12 litros", ha exclamado entre risas.

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