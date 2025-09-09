Alfonso Arús alucina con David Beckham: "Igual te planta unos nabos como te hace mermelada"

"Este señor tiene mucho tiempo libre, la presidencia del Inter de Miami no le ocupa demasiado", destaca Alfonso Arús tras ver el último viral de David Beckham en su granja.

David Beckham no para de protagonizar vídeos virales en su granja. Esta vez, el exfutbolista ha mostrado todo el proceso para elaborar su mermelada de ciruelas. "Recoge el fruto, lo elabora y lo envasa al vacío", explica Tatiana Arús.

Por su lado, Alfonso Arús destaca que David Beckham "igual te planta unos nabos como te hace mermelada". Además, el presentador de Aruser@s afirma que "este señor tiene mucho tiempo libre": "La presidencia del Inter de Miami no le ocupa demasiado tiempo".

Por otro lado, en el plató de Aruser@s abren el debate sobre las mermeladas caseras de David Beckham y del rey Carlos III. "Al lado de la del rey, prefiero la de Beckham", destaca Alfonso Arús mientras que Tatiana Arús detalla que "pueden hacer un intercambio".

Y es que mientras la del exfutbolista es "mermelada de ciruela", la del rey de Inglaterra "es mermelada de remolacha".