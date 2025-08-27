El gracioso vídeo de David Beckham con su perro por el Día Internacional del Perro

"Sabe que el dueño se encuentra fuera de la vivienda y da saltos para ver si le sacan", destaca Tatiana Arús al enseñar este vídeo de David Beckham junto a su perro, Simba, por el Día Internacional del Perro.

David Beckham ha celebrado el Día Internacional del Perro con un divertido vídeo viral de su mascota, Simba, un caniche toy que protagoniza estas graciosas imágenes al intentar ver al exfutbolista por el cristal de la puerta.

"Sabe que el dueño se encuentra fuera de la vivienda y da saltos para ver si le sacan", destaca Tatiana Arús el mostrar el vídeo en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas resalta que el perro "es tan pequeño que no llega" al cristal de la puerta.

Es precisamente el propio cristal el que graba el reflejo de David Beckham sosteniendo un móvil para capturar el tierno y divertido momento junto a Simba.