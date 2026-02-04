El vídeo de Bad Bunny en el que reflexiona sobre su aura: "Es una pieza que une diferentes mundos y generaciones"

"Mi personalidad o mi aura era abierta a todo tipo de estilos, personas y culturas", Bad Bunny, que ha asegurado que "sin querer" es "una pieza que une diferentes mundos y generaciones".

Bad Bunny protagoniza la portada de la revista 'Vogue' de febrero como icono de la moda masculina. "Un señor que sale con unos pantalones imposibles y unas chanclas", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el resto de imágenes: "Si vemos el resto del reportaje también aparece con una camiseta de manga corta y un sombrero de paja".

Y es que el artista "es una de las personas que más arriesga", como él mismo ha dicho en la entrevista. "Mi personalidad o mi aura está abierta a todo tipo de estilos, personas y culturas", ha asegurado Bad Bunny, que ha asegurado que "sin querer" es "una pieza que une diferentes mundos y generaciones".

"Mi personalidad puede conectar con diferentes mundos y estilos y lo mismo pasa musicalmente", ha afirmado Bad Bunny. Tras escucharle, Rocío Cano analiza la entrevista: "Este señor creo que se ha creado un personaje él mismo de que es muy revelador y revolucionario y lo está consiguiendo".

