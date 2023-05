"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero", expresó Alejandro Sanz este fin de semana en su perfil de Twitter. Un alarmante mensaje que ha preocupado a muchos y que el propio cantante se ha encargado de explicar qué es lo que le sucede.

"He tenido un brote fuerte este fin de semana y, aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", ha destacado el artista, que ha destacado que no quiere suspender la gira porque "con la ayuda correcta y un poco de comprensión en los shows" cree que la "sacarán adelante".

"Además, creo que encerrarme no es buena idea", ha reconocido Alejandro Sanz, que ha dado las gracias por el apoyo y "el calorcito": "Vamos a por el día de mañana, el sol está de camino".