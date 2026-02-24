Alejandro Sanz y Elena Rose estrenan el videoclip de 'Rimowa', uno de los temas más destacados de ¿Y ahora qué +?

Alejandro Sanz y Elena Rose ponen imágenes a 'Rimowa', un canto al desamor y uno de los temas más íntimos de ¿Y ahora qué +?, el nuevo álbum estrenado por el artista madrileño y ya convertido en una de las joyas del disco.

Conocíamos la canción, sí. Pero nos faltaba el videoclip. Tras el lanzamiento del disco ¿Y ahora qué +? el pasado noviembre, Alejandro Sanz y Elena Rose han decidido unir sus fuerzas para darle a 'Rimowa' su versión más completa: la audiovisual. Y ojo, porque hablamos de uno de los temas más personales y delicados del álbum.

Como apunta Tatiana Arús desde Aruser@s, estamos ante todo un "canto al desamor" que se ha convertido en una de las perlas del proyecto. La historia se desarrolla en un espacio casi vacío, donde todo el protagonismo recae en la conexión natural entre Sanz y Rose y en un símbolo clave: una maleta de ida y vuelta. Aunque vacía por fuera, está llena de recuerdos y representa los viajes, las despedidas y los reencuentros que han marcado su camino compartido.

Una de esas canciones que lo dicen todo, con una magia que ha terminado de encajar gracias a la complicidad creativa entre ambos artistas, que además comparten la autoría del tema.

La colaboración surgió de forma natural durante una sesión en 5020 Miami, el estudio de Alejandro Sanz. El videoclip, ya disponible, está dirigido por Gus Carballo y producido por Music Content Factory, y apuesta por una puesta en escena minimalista que pone el foco en lo importante: la verdad emocional y la conexión real entre dos amigos que se entienden casi sin hablar.

'¿Y ahora qué +?' World Tour

Y mientras 'Rimowa' plasma su versión definitiva, Alejandro Sanz sigue arrasando con la segunda etapa de su gira '¿Y ahora qué +?'. Tras colgar el cartel de sold out en Bogotá y Quito, el tour continúa conquistando Latinoamérica y Estados Unidos.

25 febrero: Lima, Perú – Estadio Nacional

26 febrero: Lima, Perú – Estadio Nacional

28 febrero: Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida

4 marzo: Rosario, Argentina – Autódromo de la Ciudad de Rosario

6 marzo: Buenos Aires, Argentina – Campo de Polo

7 marzo:Buenos Aires, Argentina – Campo de Polo

8 marzo: Córdoba, Argentina – Estadio Kempes

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.