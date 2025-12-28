Alba Carrillo, sin filtro sobre Fernando Verdasco: "Es guapo, pero después de tirártelo a ver de qué hablas"

Alba Carrillo se ha convertido en una de las protagonistas más esperadas de los 'zascas' de Aruser@s en este 2025. Esta es una de sus ocurrencias más celebradas por la audiencia del programa de laSexta.

Alba Carrillo sigue consolidándose como una de las figuras más esperadas en la sección de los 'zascas' de Aruser@s en este 2025 y estas declaraciones lo demuestran con creces.

La tertuliana habló sin tapujos sobre Fernando Verdasco, el extenista, durante su intervención en 'Land Rober', el programa de humor conducido por Roberto Vilar en TVG.

"¿Sabes que una vez me dijo que a él le hubiera gustado ser actor de Hollywood, pero con poco texto? Y le dije 'sí, cariño, sí, es verdad, con poco texto'. Rollo Thor, pero Thor Thor-pe. Con poca ropa y diciendo poquito texto", reveló Carrillo sobre la conversación con Verdasco.

"Claro, cada uno da para lo que da", añadió. "Es guapo a rabiar, claro, pero luego a ver de qué hablas con él cuando ya te lo has tirado", completó, provocando risas entre los presentes.

En el plató de laSexta, la intervención de Carrillo no pasó desapercibida. "Es que ella va cogiendo carrerilla y tú sabes que en algún momento va a llegar el golpe final y, efectivamente, así es", comentó Sebas Maspons entre carcajadas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

