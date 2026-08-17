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Alba Carrillo, sobre Feliciano López: "Qué va a jugar, gestiona, pero gestiona mal"

"Yo voy con mi ex siempre, para que pierda", confiesa Alba Carrillo en este vídeo sobre Feliciano López.

Alba Carrillo, sobre Feliciano López: "Qué va a jugar, gestiona, pero gestiona mal"

La presentadora de 'El sótano club', Alba Carrillo, ha cargado de nuevo contra su exmarido, Feliciano López. "Yo voy con mi ex siempre, para que pierda", ha confesado la modelo en este vídeo, donde, al ser preguntada si López está retirado, ha respondido tajante: "Qué va a jugar, gestiona, pero gestiona mal".

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