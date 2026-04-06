De Meghan Markle al clan Kardashian: así han disfrutado los hijos de las famosas de los huevos de Pascua

Muchos famosos internacionales han celebrado el día de Pascua con sus hijos, como es el caso del clan Kardashian o Meghan Markle y el príncipe Harry, que les han escondido los huevos de Pascua por su mansión.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo han celebrado las famosas internacionales el día de Pascua. Por ejemplo, Paris Hilton ha compartido un vídeo en sus redes sociales cómo sus hijos buscaban los huevos de Pascua en su mansión de Beverly Hills.

Al igual que el clan Kardashian. "Es bastante difícil cuando tienes una mansión de tamaño considerable o escondes muchos huevos", afirma Tatiana Arús, que destaca en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús pide también "esconder los huevos".

"Como los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, que corrían por su mansión de Montecito acompañados del perro de la familia", señala la colaboradora de Aruser@s. Por último, Heidi Klum ha presentado a su nueva integrante de la familia: una perrita que acaba de adoptar en Pascua.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.