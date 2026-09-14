Alba Carrillo carga contra los "aburridos" Francisco y Cayetano Rivera: "Descansad en paz los dos"

"Contad vuestra historia, pero lejos de aquí", ha pedido Alba Carrillo en este vídeo tras escuchar a los hermanos Rivera, y es que la modelo ha destacado que ambos son "aburridos": "Cayetano Rivera se durmió en vivo".

Alba Carrillo ha vuelto de las vacaciones de verano con fuerza. La presentadora de 'El sótano club', una de las habituales 'zascadoras' de Aruser@s, ha lanzado un dardo a los hermanos Rivera. "Pues bueno, ya vamos con otro tema, porque este nos ha aburrido tanto como el propio protagonista, Cayetano", ha afirmado la modelo, que ha destacado que "Cayetano Rivera se durmió en vivo", y ella "casi también". "Descansad en paz los dos", ha destacado Alba Carrillo, que ha pedido que cuenten su historia "pero lejos de aquí". Desde el plató de Aruser@s están de acuerdo en que "no son la alegría de la huerta".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido