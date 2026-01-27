Alba Carrillo carga contra los errores de ortografía: "No puedes criticar y cometer un montón de faltas"

En Aruser@s, la reflexión de la celebrity sobre la importancia de escribir bien ha generado aplausos entre los colaboradores: "El insulto con faltas de ortografía deja de ser insulto".

Alba Carrillo ha pasado de 'zasquear' a sus ligues y a sus ex a cargar contra quienes cometen errores de ortografía. Algo que la celebrity no tolera bajo ningún concepto, y su "zasca" se ha colado en Aruser@s.

"Que no se ofenda nadie, pero los que se enfaden que escriban bien, con sus 'h' y sus cosas, porque no puedes escribir a alguien para criticarle y cometer un montón de faltas de ortografía", asegura Carrillo.

Una reflexión que ha generado consenso en el plató de Aruser@s. "El insulto con faltas de ortografía deja de ser insulto", apunta Óscar Broc. "Lo que dice Alba va a misa", asegura Andrés Guerra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.