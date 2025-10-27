Alfonso Arús toma partido en la polémica de la cafetería que da 20 minutos para desayunar a sus clientes: "Pues yo creo que está bien"

Alfonso Arús se moja y defiende la decisión de esta cafetería de dar solo 20 minutos para desayunar a sus clientes en terraza. El presentador de Aruser@s cree que ese tiempo es más que suficiente... a no ser que seas Tatiana Arús, claro.

Una cafetería ha generado gran polémica en redes sociales por su decisión de dar solo 20 minutos para desayunar a sus clientes en terraza. El estruendo que ha generado llega ahora a Aruser@s y Alfonso Arús se moja para defender esta postura. "Pues yo creo que está bien para una café y una tostada", sentencia el presentador.

"Bueno, sabes que yo necesitaría 45", comenta Tatiana Arús en el plató del programa de laSexta. Su padre, que la conoce como a la palma de su mano, le da toda la razón y explica a la audiencia que su hija necesita su tiempo para degustar hasta la última miguita. "Es que va con el dedo recogiéndolas", desvela.

De hecho, ella misma reconoce que ha tenido que pedir en más de una ocasión que le vuelvan a calentar el café, porque se le había quedado frío. "Lo peor es que la tostada la puede cortar en cuadraditos", añade su madre, Angie Cárdenas.

Para María Moya, ese tiempo disponible para desayunar debería variar en función de si se va o no acompañado. Hans Arús, por su parte, propone unas pequeñas trampillas.

