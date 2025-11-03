De Aitana y Plex o Shakira y sus hijos al guiño de Justin Trudeau a Katy Perry: el vídeo de los famosos disfrazados en Halloween

Halloween ha dejado disfraces muy virales, como el de Justin Trudeau, que tras confirmar su relación con Katy Perry, le ha hecho un guiño disfrazándose de tiburón. Shakira, con sus hijos, o Aitana junto a Plex, son otros de los famosos disfrazados.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los disfraces más virales de los famosos. Y es que, aunque Heidi Klum ha sido un año más la que más ha sorprendido convirtiéndose en 'Medusa', otras caras conocidas no han sido menos y se han trabajado mucho su disfraz.

Por ejemplo, Shakira ha disfrutado de Halloween junto a sus hijos, Milan y Sasha, disfrazada de María Antonieta. Un disfraz que le ha permitido pasar totalmente desapercibida en Bolivia. Por otro lado, Maluma ha sorprendido al disfrazarse junto a su hija de tuista en un safari, como puedes ver en las fotos que le hizo su mujer, Susana. "Nunca pensé que vería a Maluma de esta guisa, de safari con su hija", explica Alfonso Arús en el plató, donde destaca que, por otro lado, el también cantante Ed Sheeran "pasó, prácticamente, inadvertido al transformarse en el payaso de la película 'It'".

Por su parte, Romeo Santos, que ha anunciado nuevo álbum para el 28 de noviembre, también se ha disfrazado con una máscara mientras que Chayanne ha sorprendido al recrear a un conocido personaje Disney: el chef de la película 'Ratatouille'.

Sin embargo, el que más ha sorprendido con su disfraz ha sido Justin Trudeau. Y es que después de confirmar su relación con Katy Perry saliendo de la mano de un local, el exprimer ministro de Canadá se ha disfrazado conjuntamente con su hijo y todo el mundo dice que ha sido un guiño a la cantante. ¿El motivo? Trudeau ha elegido disfrazarse de tiburón, el mismo disfraz que usaron los bailarines de la artista en su exitosa actuación en el descanso de la Super Bowl.

Otros famosos que han llamado la atención en este Halloween ha sido, entre otros, la modelo Irina Shayk, que "ha mostrado el lao más sensual de la fiesta". "Hay gente que utiliza Halloween para despelotarse", lamenta Alfonso Arús, que destaca que van "en bolas con un poco de sangre y ya está". Por su parte, Justin Bieber y Hailey Bieber se han disfrazado de la familia de la película los Increíbles.

Por último, Alfonso Arús destaca a los famosas españoles, como Plex y Aitana, que han acudido a una fiesta disfrazados de vampiros, o Alejandro Sanz, que ha apostado por las calaveras junto a Candela Márquez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.