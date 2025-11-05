Del 'Tecnozulo' al 'Vinicius llorón': Alfonso Arús enseña el vídeo de los juegos de mesa más surrealistas

Alfonso Arús enseña estos irónicos juegos basados en noticias reales, como el 'Tecnozulo', en referencia a los pequeños pisos que se ofertan, o el 'Vinicius llorón', un juguete "que llora si le cambias".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s varios juegos de mesa irónicos que "se pueden pedir" para Navidad. "Siempre ha triunfado mucho la casita, como la de Barbie, pero ahora lo que viene este año es el 'Tecnozulo'", destaca el presentador que enseña en el vídeo la presentación del juego con "los pisos del futuro" con 6 metros cuadrados "ideales para parejas y con posibilidades infinitas".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús ironiza en el plató: "Tiene 6 metros cuadrados". "Nos acerca a la realidad", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Alba Gutiérrez afirma que "este juguete cabe seguro en cualquier habitación". Por otro lado, el presentador presenta "Las chistorras de Koldo" para, según el juego, transforma las chistorras en "dinero de verdad".

Otros juegos basados en hechos reales son "El robo del Louvre" o el "Vinicius llorón". "Está llorando porque le cambié", afirman en el juego, que explican que "si lo sacan en medio del partido, llora de verdad".

