Chiara Ferragni, absuelta de los cargos de estafa

La Fiscalía había pedido la condena de un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca. Ahora la justicia la ha absuelto.

Alfonso Arús destaca que la Justicia ha absuelto a Chiara Ferragnide los cargos de estafa. "Menos mal porque ha sido un año angustioso", afirma Tatiana Arús en el vídeo, donde explica que la influencer había "perdido muchos contratos por esta causa judicial que, finalmente, se ha demostrado que era impune.

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán había pedido la condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa 'influencer' Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca. El fiscal Cristian Barilli solicitó al juez la condena de la celebridad por fraude agravado, según medios locales. La bloguera declaró que todo lo que han hecho ha sido "de buena fe". "Ninguno de nosotros se ha lucrado", recalcó, en declaraciones recogidas por la prensa local a la salida del juzgado.

Ahora, la Justicia la ha absuelto de los cargos.

