Shakira y Beéle desatan los rumores de colaboración cantando en este vídeo: "Seguro que será un éxito"

"Parece que se viene colaboración", destaca Tatiana Arús al mostrar este vídeo en el que aparecen Shakira y Beéle cantando: "El título de la canción podría ser 'que fluya' porque inciden mucho en esa palabra".

"Veremos si los dos barranquilleros anuncian ya esa colaboración", insiste la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde Hans Arús analiza la combinación de artistas: "Tiene toda la pinta y seguro que va a ser un exitazo porque Shakira es 'old school' y Beéle es de la nueva generación de reguetoneros".

Shakira tatúa su nombre en un brazo a Beéle

Alfonso Arús alucina al ver cómo Shakira tatúa su nombre a Beéle en un brazo. "De todos los tatuajes que tiene Beéle, este puede ser el menos horroroso de todos", reconoce Hans Arús.