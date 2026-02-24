Alfonso Arús, al ver a David Beckham disfrutando de la nieve en los Alpes franceses: "La zanahoria ya la tiene"

Del viaje a la nieve de David Beckham con su hija al desfile de Romeo en la Semana de la Moda de Londres: Tatiana Arús enseña en este vídeo las novedades de la familia Beckham.

Romeo Beckham ha desfilado en la Semana de la Moda de Londres, donde ha puesto el broche final con el desfile de Burberry. "Desde los 12 años se convirtió en imagen de la firma y ahora con 23 años ya está más que consolidado", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo las imágenes que ha grabado su novia. Además, en primera fila de ese desfile se encontraba Kate Moss con su hija, Lila.

Por otro lado, David Beckham ha viajado junto a su hija, Harper, a los Alpes franceses para disfrutar de la nieve y de la gastronomía del lugar. El propio futbolista ha compartido las imágenes haciendo ski y snowboard. "Creo que no hay nada que se le dé mal", destaca la colaboradora de Aruser@s,

"David Beckham tiene la ventaja de que si quiere hacer un muñeco de nieve ya tiene la zanahoria", bromea Alfonso Arús sobre el huerto que tiene el exfutbolista.

