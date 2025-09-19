Dos andaluzas llevan el arte y la alegría del sur de España hasta el corazón del metro de Nueva York

Al ritmo de sevillanas y entre palmas de amigas y turistas, dos andaluzas protagonizan esta escena improvisada en el metro de Nueva York que sorpendre y encanta a todos los allí presentes.

En el metro de la ciudad de Nueva York, dos andaluzas captaron las miradas de todo un vagón al arrancar a bailar unas sevillanas entre palmas del resto de su grupo de amigas y los turistas allí presentes.

"Andaluces en el metro de Nueva York", describe Amanda, '@amandait_01', en su publicación de TikTok.

"Últimamente, con el miedo que da el metro de Nueva York, se agradece que estas andaluzas den el toque de alegría", comenta Hans Arús, al ver cómo el resto de turistas se une a la fiesta de las españolas. "Miran sonrientes e incluso les acompañan tocando palmas", destaca Alfonso Arús.

"Cuando vienen aquí, muchos americanos quieren ver un tablao flamenco, ¡imagínate que te lo sirvan en directo!", bromea Angie Cárdenas.

