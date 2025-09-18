Así reacciona Carmen Lomana cuando Ágatha Ruiz de la Prada asegura que no le ha devuelto el saludo

Ágatha Ruiz de la Prada afirma que ha saludado a Carmen Lomana en la Semana de la Moda de Madrid, pero asegura que la socialité no le ha devuelto el saludo, algo que esta niega.

Victoria Federica, Nieves Álvarez o Tamara Falcó han acudido al arranque de la Semana de la Moda de Madrid, donde también han estado Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Pero, ¿se habrán saludado?

"La he saludado", explica la diseñadora de moda en el vídeo, donde detalla que le ha hecho un gesto con la malo "como hola" a la que, hasta ahora, era su 'archienemiga'. "Ella no me ha saludado, pero da igual", asegura Ágatha Ruiz de la Prada sobre la reacción de Carmen Lomana.

Por su parte, la socialité afirma a los reporteros que la diseñadora le ha "dicho 'hola'" y que le ha contestado con otro "hola". "Que diga lo que quiera, a lo mejor le ha parecido, pero yo le he contestado seguro", afirma Carmen Lomana.