Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado en la embajada de Bulgaria en España el que será su primer desfile en este país, que tendrá lugar en marzo, y ha respondido a los medios de comunicación diversas preguntas sobre asuntos de actualidad.

Entre ellas, se encuentra la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "Yo creo que tendría que volver con él, si quiere, pero muy en secretillo", opina la diseñadora.

Como no podía ser de otra manera, también ha mostrado su punto de vista acerca de la canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué. "Yo soy 100% de Shakira", reconoce. "Ella ya era muchísimo antes de conocer a este señor, a este innombrable", afirma.

Otra de las preguntas que no podían faltar en esta entrevista es si va a volver a pasar por el altar. "En principio, no, porque es que no le veo...". La periodista no duda en apuntar que su pareja, José Manuel Díaz-Patón, la ama "profundamente", a lo que ella responde con una ¿broma? ¿pullita?. "Es muy sinvergüenza también", asegura.