"Teníamos muchísimas ganas de saber su opinión después de esas polémicas declaraciones sobre la biografía de la diseñadora", confiesa Tatiana Arús antes de dar paso a las declaraciones de José Manuel Díaz-Patón, pareja de Ágatha Ruiz de la Prada.

"Que dice Carmen Lomana que Ágatha está como las maracas de Machín. ¿Es cierto o no?", le pregunta el reportero. "Qué va, es un cerebrito. Yo no he visto una persona más con los pies en el suelo que Ágatha", asegura el novio de la diseñadora.

"¿La amas con la fuerza de los mares?", le interroga el periodista. "La amo... con la fuerza de los mares", confirma el abogado.

Para Alfonso Arús, las preguntas "son sensacionales" y muy acertadamente, adivina el titular de esta noticia. "Nos alegramos muchísimo de que a pesar de haber leído su biografía, sigue al lado de la diseñadora, cosa que ella decía que le daba miedo", comenta Tatiana Arús.