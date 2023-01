Ágatha Ruiz de la Prada ha visitado El Hormiguero para presentar su nuevo libro y, durante su entrevista, habló de todo. También de sexo y reconoció a Pablo Motos que el tema le da un poco de pereza: "Soy muy poco sexual", confesaba, para luego añadir que necesita "canallas" porque si no podría vivir perfectamente sin sexo". Solo hay una excepción: "Si mis amantes son muy buenos entonces me dan menos pereza", comentaba entre risas con el presentador del programa, a quien también explicó qué considera ella una persona pija y le deja muy claro que él no podría serlo.

Puedes ver en el vídeo principal de la noticia los mejores momentos de la entrevista de Ágatha Ruiz de la Prada en El Hormiguero, que acabó con una cobra a Pablo Motos.