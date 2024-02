Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s lo más destacado de la entrevista de Pilar Vidal a Ágatha Ruiz de la Prada en su podcast. Y es que la periodista preguntó a la diseñadora de moda sobre su criterio de no querer cenar con mujeres. "Una vez te dije de quedar a cenar y me dijiste que no perdías el tiempo cenando con amigas, que solo cenabas con hombres", recuerda Pilar Vidal a Ágatha Ruiz de la Prada, que confirma que es verdad.

"El otro día me invitaron a cenar con Eva Longoria y no fui", destaca la diseñadora, que afirma que le dio "pena" porque le hubiera gustado conocer a la actriz: "Es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas". "Ahora se está poniendo de moda muy equivocadamente lo de cenar con chicas y está clarísimo que engorda", afirma rotunda Ágatha Ruiz de la Prada.

Puedes ver el análisis de los colaboradores de Aruser@s en el plató del programa en el vídeo principal de esta noticia, donde María Moya destaca lo "divertidas que son las cenas con amigas".