"Queremos felicitar a Pilar Vidal por su podcast, que es más que jugoso", destaca Alfonso Arús, que muestra en el plató de Aruser@s la entrevista de la periodista a Ágatha Ruiz de la Prada. "¿Tú estás muy calmada?, ¿no tienes muchas enemigas no?", pregunta Pilar Vidal a la diseñadora de moda, que afirma que con las que tiene ya va "bastante sobrada".

"¿Tú qué piensas cuando te preguntan por ella? Nunca te ha durado una enemiga tanto", pregunta la periodista sobre su enemistad con Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada, que explica que no le interesa nada: "Nunca me había durado tanto y, además, tan empeñada. Yo creo que gana dinero, me debería dar un poco".

Por último, la diseñadora de moda confiesa que la han invitado al Baile de la Rosa en Mónaco: "Tengo una amiga que es lo más de Mónaco y nunca me invitaba. Yo tenía muchas ganas y ayer me invitó".