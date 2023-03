Una apasionada del monopatín decide montar un circuito en casa, pero como era de esperar, la aventura no termina bien. En el vídeo de Aruser@s Weekend que acompaña a esta noticia, se muestra lo breve que fue su recorrido y el doloroso desenlace.

El plató se llena de gritos y todos se llevan las manos a la cabeza al ver las imágenes. "¡Esto se avisa!", le recriminan a Alfonso Arús, ya que la escena del tobillo de la joven torcido resulta espeluznante.

A pesar de que la mujer no parece estar muy adolorida y recibe ayuda rápidamente, es evidente que sufre una lesión importante debido a la caída. Aunque no hay sangre, las imágenes no son aptas para personas sensibles y sirven como advertencia sobre los riesgos de montar circuitos de monopatín en casa sin las precauciones adecuadas.