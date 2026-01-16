El tierno vídeo de Sharon Stone posando con un perro que acaba de adoptar tras conocerlo en unos premios

Sharon Stone ha adoptado a un cachorrito tras conocerlo en una entrega de premios. En el vídeo principal de esta noticia, se puede ver cómo la actriz posa con el perro. "Es una bonita iniciativa", destaca Tatiana Arús de este pequeño perro que pasará a formar parte de la familia de la conocida actriz.

Por otro lado, hace unos meses Sharon Stone explicaba en un podcast el motivo por el que abandonó su carrera. "Abandoné mi carrera en la cima, justo después de 'Casino'", confesó la actriz, que explicó que se casó y se mudó a San Francisco. "Pensé, 'no soporto la presión, es demasiado, no quiero ser Tom Cruise'", desveló Sharon Stone, que reconoció que luego se arrepintió: "Pensé que no debería haberlo hecho porque lo eché todo a perder".

"Pero la presión era mucha", insistió la actriz, que destacó que no sentía que nadie la cuidara: "Lo que quería era que me cuidaran, pero no lo conseguí por no aceptar lo que tenía delante y el tipo de amor que estaba recibiendo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.