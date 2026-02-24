Un vecino del Bernabéu explota contra los cortes de calles en la previa del Madrid-City: "Son restricciones a nuestra libertad de movimiento"

Un vecino que vive en los alrededores del Santiago Bernabéu critica que por culpa de los partidos les llegan a las casas los ruidos y el olor a orín: "Hay un puesto de periódicos que es un mingitorio general de la zona".

Sara Solomando se adentra en los aledaños del Santiago Bernabéu para conocer cómo viven los aficionados del Real Madrid la previa del partido contra el Manchester City. Un encuentro de Champions que está calificado como de Alto Riesgo. En este tipo de partidos la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que realizan un operativo especial de seguridad, como se puede ver en el vídeo.

"Quedan pocas horas para el partido y comienzan a llegar los hinchas de los equipos, pero tienen que estar separados", explica la reportera de Apatrullando, que habla con un señor que pasa por la zona. "¿Viene a ver el partido?", pregunta Solomando al señor, que contesta tajante: "No, no, yo soy vecino de aquí".

El hombre se muestra muy crítico: "Al cortar esta calle es evidente que ya tenemos restricciones a nuestra libertad de movimiento". "¿Y el tema del ruido y la suciedad?", pregunta Sara Solomando al vecino, que responde rotundo: "Los ruidos puede ser, nos llegan. La limpieza igual, hay un puesto de periódicos que es un mingitorio general de la zona". "Hueles muchos días a orines", critica el hombre.

*Puedes ver el programa completo de Apatrullando: Antidisturbios, cara a cara con los ultras, en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.