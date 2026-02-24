Ahora

Previa del Real Madrid contra el Manchester City

Un vecino del Bernabéu explota contra los cortes de calles en la previa del Madrid-City: "Son restricciones a nuestra libertad de movimiento"

Un vecino que vive en los alrededores del Santiago Bernabéu critica que por culpa de los partidos les llegan a las casas los ruidos y el olor a orín: "Hay un puesto de periódicos que es un mingitorio general de la zona".

Un vecino del Bernabéu explota contra los cortes de calles en la previa del Madrid-City: "Son restricciones a nuestra libertad de movimiento"

Sara Solomando se adentra en los aledaños del Santiago Bernabéu para conocer cómo viven los aficionados del Real Madrid la previa del partido contra el Manchester City. Un encuentro de Champions que está calificado como de Alto Riesgo. En este tipo de partidos la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que realizan un operativo especial de seguridad, como se puede ver en el vídeo.

"Quedan pocas horas para el partido y comienzan a llegar los hinchas de los equipos, pero tienen que estar separados", explica la reportera de Apatrullando, que habla con un señor que pasa por la zona. "¿Viene a ver el partido?", pregunta Solomando al señor, que contesta tajante: "No, no, yo soy vecino de aquí".

El hombre se muestra muy crítico: "Al cortar esta calle es evidente que ya tenemos restricciones a nuestra libertad de movimiento". "¿Y el tema del ruido y la suciedad?", pregunta Sara Solomando al vecino, que responde rotundo: "Los ruidos puede ser, nos llegan. La limpieza igual, hay un puesto de periódicos que es un mingitorio general de la zona". "Hueles muchos días a orines", critica el hombre.

*Puedes ver el programa completo de Apatrullando: Antidisturbios, cara a cara con los ultras, en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La jueza de Catarroja recuerda el "auténtico infierno" que vivieron las víctimas de la DANA mientras Mazón estaba en 'El Ventorro' en su petición de investigación
  2. La tensión entre la derecha y la ultraderecha se dispara: el documento que pretendía ser la 'biblia' del PP para relacionarse con Vox se queda en un mero punto de partida
  3. De las "oportunidades de fugarme" de Ábalos a la súplica de Koldo para evitar la cárcel: los vídeos de su última vista en el Supremo antes de ir a prisión
  4. Un machismo estructural ante un feminismo en caída libre entre los más jóvenes: dos de cada diez mujeres han sido forzadas a tener sexo con sus parejas
  5. Ni solo son los mayores ni siempre es elegida: la soledad en auge se convierte en un reto a enfrentar para las instituciones
  6. Andrea Paula, la 'narcojefa' que dirigía el clan de su ex y huyó con un millón de euros