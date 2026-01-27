Un trabajador de un tanatorio, sobre las peticiones más comunes de los familiares: "Quieren que metamos dibujos de los nietos o tabaco"

Dibujos de los nietos, tabaco y hasta una guitarra. Son solo algunos de los objetos que los familiares de las personas fallecidas piden meter en el féretro, junto al difunto. Isa Balado descubre además algunas de las situaciones más surrealistas que han tenido que vivir los trabajadores de esta funeraria.

Juanjo ha pasado toda su vida ligado a la empresa funeraria fundada por sus abuelos, un trabajo al que nunca termina de acostumbrarse. Aunque el salario de los tanatropactores ronda entre 1.700 y 2.000 euros mensuales, no es el dinero lo que le mantiene ahí, sino la sensación de estar prestando un servicio esencial a la sociedad, pese al desgaste emocional que implica.

En una de sus jornadas le acompaña Isa Balado, reportera de Apatrullando, que documenta el trabajo de la funeraria para la nueva temporada del programa de laSexta presentado por Jalis de la Serna. Juanjo destaca que "lo realmente duro" es tratar con las familias en momentos tan delicados. "Por accidentes o por otras circunstancias, hay cosas muy duras, evidentemente. Tenemos que tener el estómago preparado", una presión que en el caso de Juanjo se traduce en ansiedad y problemas de salud.

Desde niño, Juanjo normalizó este entorno porque toda su familia se dedicaba a lo mismo: "La parte trasera de la casa de mi abuelo era la exposición de los féretros. Tanto mis primos como yo júgabamos al escondite ahí".

En su trabajo, cuidan cada detalle para respetar la imagen del fallecido, buscando que los familiares reconozcan a su ser querido, y otro trabajador de la empresa recuerda peticiones tan singulares como esta: "Hubo un servicio en el que iban todos disfrazados. La voluntad del señor era que fueran disfrazados a su entierro. Él iba disfrazado de soldado de época".

"¿En algún caso os han pedido que metierais dentro algo especial?", quiere saber Isa. "La mayoría de las veces son dibujitos de losnietos o un paquete de tabaco. Una vez nos pidieron una guitarra", responden. Ellos solo intentan cumplir con los deseos de la persona fallecida y de su familia.

Lamentablemente, también han sido testigos de funerales en los que no ha aparecido nadie, algo, afirman, cada vez más común. Aunque también ocurre el caso contrario, en el que muchas personas quieren asistir, de una manera o de otra, a este último adiós. Para ello, cuentan con un servicio de streaming. "En el caso de que tengan familia fuera, grabamos la ceremonia", explica Juanjo. "Creamos una web privada y enviamos un enlace al cliente. Este lo envía a todo el mundo que lo quiera ver", detalla en inglés el profesional que se encarga de este servicio.

Pero no todo es paz en el momento del último adiós. A veces, cuando las familias acuden, surgen los rifirrafes. "Se viven episodios tristes. Hemos tenido que llamar a la Policía en alguna ocasión", relata Juanjo.

*Apatrullando: trabajos al límite, ya disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.