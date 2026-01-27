Juanjo, trabajador de una funeraria herencia de familia: "Mis primos y yo jugábamos al escondite en la exposición de féretros de mi abuelo"

Juanjo ha decidido dedicarse a lo mismo que sus abuelos y sus padres. Es tanatopractor y sufre gastritis, estrés y ansiedad, reconoce en este primer programa de la nueva temporada de Apatrullando. Sin embargo, su trabajo, aunque duro, es necesario para la sociedad.

Juanjo lleva toda la vida trabajando en la empresa funeraria que fundaron sus abuelos, pero no acaba de acostumbrarse a su día a día. Sin embargo, hay algo que le compensa, y no es precisamente el dinero, ya que los tanatropactores cobran entre 1.700 y 2.000 euros al mes. Lo que de verdad le hace seguir adelante es saber que está haciendo un servicio a la sociedad.

En su jornada laboral le acompaña Isa Balado, reportera de Apatrullando. Ella se encarga de documentar para el primer programa de la nueva temporada del programa de laSexta capitaneado por Jalis de la Serna la ardua tarea que realizan los trabajadores de esta funeraria. "Lo realmente duro", afirma mientras viste a la fallecida, es tener que prepararlo todo con las familias en unos momentos tan complicados.

Allí han visto de todo: "Por accidentes o por otras circunstancias, hay cosas muy duras, evidentemente. Tenemos que tener el estómago preparado". Él no lo ha conseguido: sufre gastritis derivada de la ansiedad y el estrés con los que convive a diario.

Toda su familia se dedica a esto, por eso, desde bien pequeño empezó a normalizar ciertos ambientes que a otros niños les hubieran resultado terroríficos: "La parte trasera de la casa de mi abuelo era la exposición de los féretros. Tanto mis primos como yo júgabamos al escondite ahí".

Mientras hablan, los trabajadores maquillan a la fallecida para que tenga un color natural y que "la gente no vea los tonos morados y cosas que son desagradables". "Lo que quieran sus familiares es que sea ella. Si se maquillaba con los labios más rojos, intentamos aproximarnos lo máximo posible", explican.

El profesional que habla para Apatrullando cuenta una de las peticiones más sorprendentes que recibió en trabajos anteriores: "Hubo un servicio en el que iban todos disfrazados. La voluntad del señor era que fueran disfrazados a su entierro. Él iba disfrazado de soldado de época".

Apatrullando: trabajos al límite

