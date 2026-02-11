El sorprendente motivo para el que usan la bandera de España para cazar en una finca de lujo: "No vamos a usar la de Francia"

Gonzalo, responsable de una exclusiva finca de caza en España, explica a Jalis de la Serna cómo usan la bandera de España para controlar el movimiento de la perdiz y atraerla para poder cazarla.

Jalis de la Serna se adentra en una jornada de caza en una de las fincas más exclusivas del mundo, situada entre Ciudad Real y Jaén. Gonzalo, responsable de la jornada, explica al presentador de Apatrullando en este vídeo cómo es el procedimiento mientras observan a la gente cazar.

"A los cazadores les ponemos en la parte baja del valle, de tal manera que haremos que las perdices vuelen por encima de ellos", explica Gonzalo, que destaca que así consiguen que "40 personas vayan por el monte de una manera ordenada". "Esta finca es reconocida en todo el mundo por ofrecer un tiro a la perdiz tradicional, muy apreciado por los cazadores", destaca Jalis de la Serna a Gonzalo, que explica que se trata de aves que "no viven en jaulas sino en libertad". Por eso su vuelvo es dificil de predecir.

Uno de los trucos para controlar el vuelo de las perdices es una bandera de España que lleva una de las trabajadoras. "Ese movimiento antinatural en el campo hace que la perdiz gire y huya de ellas en el sentido que nosotros queramos", explica el experto, que, sobre por qué es la bandera de España, destaca: "Usamos la bandera de España porque no vamos a usar la de Francia".

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: la escopeta nacional en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.