Así es el operativo policial en el partido del Madrid contra el City: "La situación más grave sería un atentado terrorista"

"¿Qué tendría que pasar para que algo les hiciera cambiar el dispositivo?", pregunta Jalis de la Serna a los Antidisturbios del partido del Real Madrid contra el Manchester City. "Una pelea de grandes dimensiones o un atentado terrorista", explica.

Jalis de la Serna vive junto a los Antidisturbios un partido de Champions League en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City para conocer cómo se hace el operativo de seguridad en un partido catalogado como de Alto Riesgo. Y es que cuando un encuentro está catalogado como de Alto Riesgo, la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En los alrededores del Bernabéu, están desplegados hasta 400 agentes. "No sentimos miedo porque estamos preparados y entrenados para afrontar este tipo de situaciones", afirma el coordinador de los Antidisturbios, que explica que "la tensión te mantiene en alerta". Además, el policía destaca a Jalis de la Serna que en este tipo de encuentros viven situaciones de peligro real.

Por otro lado, el coordinador explica que tienen "tres drones complementados con un helicóptero": "Están coordinados para que no haya ningún problema de seguridad". "Tenemos todo el espacio aéreo controlado", asegura el policía, que explica que mientras "un dron irá a cubrir a la afición visitante y otro irá con la local".

"¿Qué tendría que pasar para que algo les hiciera cambiar el dispositivo?", pregunta Jalis de la Serna al responsable, que pone varios ejemplos: "Una pelea de grandes dimensiones que nos implicara a nosotros un desplazamiento de fuerza hacia esa zona o, en la situación más grave, que hubiera un atentado terrorista".

