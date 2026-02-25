Sara Solomando se adentra con el móvil entre los aficionados radicales del Madrid: "A ver qué es lo que sucede que no quieren que se grabe"

"Nos amenazan con que nos puedan hacer algo", explica Sara Solomando al adentrarse solo con el móvil, sin cámaras, en el círculo de aficionados radicales del Real Madrid en una previa de Champions contra el Manchester City.

Cuando un encuentro está catalogado como de Alto Riesgo, la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero, ¿cómo lo viven sus aficionados? Sara Solomandohabla con los aficionados del Real Madrid una hora antes de que se enfrente al Manchester City en un partido de Champions en el Santiago Bernabéu.

"Queda poco más de una hora para que comience el partido y en esta calle es donde se concentran los más ultras", explica la reportera de Apatrullando, que detalla que estos ultras más radicales son "a los que antiguamente llamaban Ultra Sur". "Nos han dicho que tengamos cuidado", confiesa Solomando, que pregunta a los aficionados: "Hola, ¿podemos hablar con vosotros?".

"Yo no os recomiendo grabar por aquí", aconseja un hincha del Madrid, que explica a la Solomando: "Como vean alguna cámara o lo que sea... hay gente por ahí que no quieren aquí cámaras, lo digo por vuestra seguridad". "No me dejan entrar con las que cámaras", explica la reportera, que destaca: "Nos amenazan con que nos puedan hacer algo".

"Voy a intentar entrar con el móvil a ver qué es lo que sucede ahí dentro que no quieren que se grabe", explica Sara Solomando, que muestra cómo "están encendiendo bengalas". "Nos han advertido varias veces de que tenemos que estar fuera", afirma la reportera, que insiste: "Nos recomiendan que salgamos de aquí todo el mundo".

