"No se ponga tan agresivo": Sara Solomando planta cara a un vecino de El Casar de Escalona que amenaza con romper la cámara

Tras las redadas de la Guardia Civil, que se saldaron con varios detenidos y miles de plantas de marihuana incautadas, la reportera de Apatrullando Sara Solomando sale a la calle para conocer lo que los vecinos de El Casar de Escalona (Toledo) tienen que contar sobre este asunto.

Tras varios encuentros muy tensos, en los que llegan a gritarle que se vaya y que no va a poder hablar con nadie, la situación llega al límite cuando se dispone a entrar en un bar para preguntar si pueden grabar en las instalaciones. "A la puta calle, aquí no entras con la cámara", le grita un hombre. Ella le planta cara: "¿Por qué?". "Porque te la rompo", amenaza.

"¿Por qué nos va a romper la cámara?", le pregunta hasta en dos ocasiones. "Porque no puedes entrar con la cámara", contesta. "Bueno, pero no estoy entrando con la cámara, estoy entrando yo", intenta explicar. "No me sale de los cojones a mí. Más claro, el agua", insiste.

La redactora resume lo que acaba de ocurrir: "No solamente no nos quieren hablar. Como habéis podido ver, nos echan y no precisamente de buenas formas".