"¿Paramos?": las lágrimas de una reportera de Apatrullando antes de asistir a la preparación de un cadáver

La reportera Isa Balado comparte en este primer programa de la nueva temporada de Apatrullando los sinsabores de los tanatopractores y trabajadores de una empresa funeraria que se dedican a labores desconocidas para la mayoría. Hay para quien su día a día está vinculado con la muerte.

Hasta Gandía (Valencia) se desplaza Isa Balado en este primer programa de la nueva temporada de Apatrullando dedicado a los trabajos límites, esos que son invisibles para la mayoría, pero que son esenciales para la sociedad. Allí conoce a los empleados de una empresa de servicios funerarios y asiste a uno de sus trabajos, desde que reciben a la persona fallecida hasta que es incinerada.

Juanjo conduce el coche fúnebre en el que la reportera va de copiloto. Su labor, reconoce, no es nada fácil. "Tenemos momentos muy complicados. Siempre son situaciones tristes y dolorosas. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer", comenta con resignación. Él lleva muchos años dedicándose a ello y no se acaba de acostumbrar. La clave para aguantar es separar la vida personal de la profesional.

Lo que peor lleva es tener que despedir a gente joven, con la que ha compartido aficiones o incluso, compañeros de colegio. Sin duda, situaciones a las que se ha tenido que enfrentar. Él representa la tercera generación de este negocio familiar que empezó con su abuelo y luego siguieron sus padres.

Los preparativos para el funeral comienzan concertando todos los detalles del mismo con la familia, cuenta Juanjo mientras suben en un ascensor con un cadáver. Isa Balado no está acostumbrada a este tipo de situaciones y, aunque parezca mentira, Juanjo tampoco.

Cuando llegan a la sala en la que van a maquillar y vestir a la fallecida, Isa no puede contener las lágrimas. "¿Paramos?", le preguntan los cámaras. "Es que me da mucha impresión", reconoce ella.

Consigue reponerse pronto y se enfunda la bata y los guantes pero se pregunta si Juanjo alguna vez se planteó que esto no era lo suyo. "No lo vi como una opción. La verdad es que empecé y me gustó", admite. Su intención no es otra que la de ayudar a las familias en este difícil momento.

*Apatrullando: trabajos al límite, ya disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

