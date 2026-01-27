Una trabajadora de limpiezas traumáticas: "Hemos higienizado escenarios de crímenes en los que han descubierto cadáveres después de 20 días"

Jalis de la Serna habla con los trabajadores de una empresa de limpiezas extremas en pleno proceso de desalojo de una casa de una persona con síndrome de Diógenes. También limpian escenas de crímenes y suicidios.

Después de asistir a las primeras horas de una limpieza traumática en la vivienda de una persona con síndrome de Diógenes, Jalis de la Serna no puede evitar hacerle una pregunta a Jonathan, uno de sus trabajadores: "¿De alguna manera se puede preparar el estómago para este tipo de trabajo?". "Eso lo tienes que tener hecho ya", le responde.

Tanto es así que es difícil encontrar a personas dispuestas a dedicarse a esta ingrata labor. Quizá por ello su empresa es familiar y en ella están empleadas su madre y su hija, que continúan limpiando el piso sin descanso, sacando constantemente sacos de basura. Dentro de la vivienda, un nido de cucarachas sorprende a Jalis, que no puede evitar un grito de espanto.

El calor que les dan los trajes de protección les obliga a hacer una breve pausa en el rellano, momento que el periodista aprovecha para entrevistar a la madre de Jonathan, de 65 años, y a la hija, muy joven. "Habiendo una necesidad... Tuvimos en la familia no un problema de este tipo, pero sí un aviso, y fue entonces cuando pensamos en dedicarnos a este tipo de limpieza", relata la señora.

"También limpiamos escenas de suicidos, accidentes y crímenes. En varios de ellos han descubierto el cadáver después de 15 o 20 días", cuenta con normalidad. "Imagínate lo que nos encontramos cuando llegamos", comenta. A ella no le impresiona la sangre, pero a su nieta, sí y cuenta con naturalidad que en el caso de suicidios han llegado a encontrarse "trozos de cerebro".

La mujer lamenta que su nieta se dedique a esta labor: "Es joven y podría aspirar a otras muchas cosas. Sin embargo, a ella le gusta ayudar y aportar algo a la sociedad".

