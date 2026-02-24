"Mi nieto canta el 'Cara al Sol', son estúpidos": un seguidor veterano del Real Murcia sobre los hinchas radicales

A pocos metros del foco habitual de los aficionados más radicales del Real Murcia, un seguidor veterano alza la voz contra los cánticos de exaltación franquista escuchados en la previa del partido: "Eso no es afición, eso es violencia".

En el Parque de los Juncos, en Cartagena, a escasos metros del punto donde suelen concentrarse los aficionados más radicales antes de cada encuentro, la periodista Sara Solomando conversa con un seguidor veterano del Real Murcia.

El contraste es evidente. El anciano asegura desmarcarse de la imagen que proyectan algunos jóvenes allí presentes. "Esa es una parte de la afición del Murcia", matiza con serenidad, marcando distancia entre su manera de vivir el fútbol y la de quienes protagonizan los cánticos más controvertidos.

Cuando desde el grupo cercano se escuchan gritos de "Franco", el aficionado no oculta su malestar. "Eso no es afición, eso es violencia. No me da miedo porque son estúpidos, no saben de lo que hablan; que busquen lo que pasó en el 36", afirma.

Sin embargo, su reflexión va más allá de la crítica directa. El hombre admite, con cierta perplejidad, que incluso su propio nieto ha llegado a cantar el 'Cara al sol', pese a no haber vivido aquella época. "Gente que ni lo ha vivido", lamenta. Y se pregunta en voz alta: "¿De dónde vienen esas raíces?".

