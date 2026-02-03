"Huele a quemado": Miguel Rabaneda entra en una operación de donación multiorgánica para hacer cuatro trasplantes

"Estamos a unos minutos de presenciar algo único", afirma Miguel Rabaneda, reportero de Apatrullando, que explica que "los órganos de una persona a punto de fallecer en Murcia pueden salvar varias vidas en distintas partes de España".

Miguel Rabaneda acude al Hospital Virgen de la Arrixaca, donde se va a realizar "un operativo de donación multiorgánica". "Estamos a unos minutos de presenciar algo único, los órganos de una persona a punto de fallecer en Murcia pueden salvar varias vidas en distintas partes de España", destaca el reportero de Apatrullando, que habla con Mario Royo, médico del hospital, para conocer más detalles de este increíble procedimiento antes de vivirlo desde dentro.

"Esperamos obtener órganos para realizar cuatro trasplantes", destaca el médico, que presenta a Judith, la enfermera encargada de la coordinación de trasplantes: "Ella coordina los equipos, tiempos, transportes, enfermería, celadores... puede tener 90 llamadas en dos horas". "Huele a quemado, ¿ha empezado la operación?", pregunta Miguel al médico, que explica el motivo en el vídeo: "Al tener un bisturí eléctrico, que al final es un aparato muy sensible".

"Estamos empezando a ver si el hígado es bueno o no para disecarlo", afirma el médico, que explica más detalles en el vídeo: "Primero, para cualquier órgano vemos si es adecuado o no". En la operación, hasta tres equipos de cirujanos de diferentes hospitales hacen turnos para extraer sus órganos y ver si son adecuados para trasplantar Por ello, Royo destaca que "aquí el problema es la coordinación": "Ahora mismo se abre todo y se ve cómo está cada uno y decide si su órgano es viable".

