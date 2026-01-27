El susto de Jalis de la Serna al ayudar a un hombre que sobrevive recogiendo chatarra: "Acabamos de tocar una rata muerta"

"Dani, no me diga que acabamos de estar tocando una rata muerta", afirma alucinado Jalis de la Serna a Daniel, un recogedor de chatarra que le enseña su día a día en este vídeo.

Precariedad, informalidad y peligro, el de chatarrero es un oficio milenario tan mal visto como necesario. Jalis de la Serna comparte un día con Daniel, un hombre de 58 años que lleva desde niño "entre la chatarra". "He tenido muchos trabajos, pero como este no hay ninguno, toda la vida aprendiendo", afirma Daniel, que muestra al periodista cómo es su día a día recogiendo chatarra para conseguir dinero.

Jalis de la Serna pasa un mal rato al ayudar a Daniel a recoger chatarra y es que, entre la basura, encuentran una rata muerta. "Parece un animal muerto... una rata muerta acabamos de estar tocando Dani, no me diga...", destaca el periodista, que aconseja a Dani mientras bebe agua: "No sujete la boca de la botella con la mano que acaba de tocar la rata muerta".

"Aquí antes cuando había mucho consumo era buenísimo", explica Daniel sobre su trabajo recogiendo chatarra a Jalis de la Serna, que le pregunta: "O sea, ¿en épocas de bonanza económica se nota en la chatarra?". "Claro, todo se nota, en el 92 en Sevilla en esa época lo tiraban todo", afirma Dani, que explica que aunque llevan horas recogiendo según lo que tienen "una hora no sale ni a dos euros". "No me digas, qué duro este trabajo", reacciona Jalis de la Serna.

