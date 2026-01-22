Jalis de la Serna regresa a laSexta con Apatrullando: "Por primera vez un equipo de televisión sigue este tipo de operativo"

Explorar la realidad hasta sus extremos, vivirla en primera persona y mostrar lo que nadie se atreve a enseñar. Muy pronto, Apatrullando, en laSexta.

Muy pronto,Jalis de la Serna vuelve a laSexta con una nueva temporada de Apatrullando, un programa que combina rigor periodístico, adrenalina y emoción en cada historia.

"Ver la realidad como nadie te la ha mostrado solo se consigue entrando hasta el fondo y viviendo cada instante al límite", explica Jalis en uno de los episodios centrados en los trasplantes, uno de los temas más impactantes de esta temporada.

Tras recorrer el contraste entre el lujo de Miami y el barrio de Salamanca en Madrid, acompañar a patrullas de la Policía Nacional en ciudades como Madrid o Barcelona, y adentrarse en la lucha contra el narcotráfico en Valencia, Jalis de la Serna regresa muy pronto para abrirnos los ojos a realidades que pocos se atreven a mostrar.

