Ahora

Muy pronto

Jalis de la Serna regresa a laSexta con Apatrullando: "Por primera vez un equipo de televisión sigue este tipo de operativo"

Explorar la realidad hasta sus extremos, vivirla en primera persona y mostrar lo que nadie se atreve a enseñar. Muy pronto, Apatrullando, en laSexta.

Jalis de la Serna regresa a laSexta con Apatrullando: "Por primera vez que un equipo de televisión puede seguir este tipo de operativo"

Muy pronto,Jalis de la Serna vuelve a laSexta con una nueva temporada de Apatrullando, un programa que combina rigor periodístico, adrenalina y emoción en cada historia.

"Ver la realidad como nadie te la ha mostrado solo se consigue entrando hasta el fondo y viviendo cada instante al límite", explica Jalis en uno de los episodios centrados en los trasplantes, uno de los temas más impactantes de esta temporada.

Tras recorrer el contraste entre el lujo de Miami y el barrio de Salamanca en Madrid, acompañar a patrullas de la Policía Nacional en ciudades como Madrid o Barcelona, y adentrarse en la lucha contra el narcotráfico en Valencia, Jalis de la Serna regresa muy pronto para abrirnos los ojos a realidades que pocos se atreven a mostrar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El servicio de Rodalies sigue suspendido por segundo día consecutivo por un plante de los maquinistas
  2. Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump firma en Davos el acta de constitución de la Junta de Paz para Gaza
  3. Puente admite la "innegable posibilidad" de que el defecto estuviera en la vía y reconoce que las vibraciones "no son normales"
  4. Varios heridos leves en el choque de un tren contra una grúa en Alumbres (Cartagena)
  5. Adiós Harry, hola Ingrid: llega una nueva borrasca que dejará rachas muy fuertes de viento, lluvias y nevadas
  6. Los médicos convocan una huelga nacional indefinida a partir del 16 de febrero