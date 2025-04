Jalis de la Serna, a una madre que vive en un edificio donde cultivan marihuana: "¿Qué te parece que la niña crezca aquí?"

Jalis de la Serna se desplaza hasta la zona norte de Granada, la milla de oro de la marihuana en España y el epicentro de los enganches de luz para su cultivo. Allí, el reportero entra en el conocido como 'Hotel Luz', que "ni es un hotel, ni tiene luz" ya que "solo uno de los 36 pisos del bloque la tiene". "¿Vive usted en el Hotel Luz?", pregunta Jalis de la Serna a un hombre que se encuentra en la entrada y que responde tajante: "Ni de coña, aquí no, este no es mi barrio".

"Me han dicho que este edificio es la zona cero donde se cultiva marihuana", explica el periodista al hombre, que contesta: "Si y no". Además, el hombre pregunta a Jalis de la Serna si huele a marihuana la zona, y, al obtener una respuesta afirmativa del periodista, responde: "Yo no, será que estoy acostumbrado". Preguntado además sobre si conoce a jardineros de marihuana, el hombre responde que conoce a mucha gente "en todos lados": "No es solo en este barrio, mientras haya demanda...".

Por otro lado, Jalis de la Serna se encuentra a una de las vecinas del edificio mientras lo recorre por dentro. "¿Sois de Apatrullando la ciudad?", pregunta la mujer, que explica que se va a trabajar limpiando. "¿Es verdad que sufren cortes de luz por los cultivos de marihuana?", pregunta el reportero a la vecina, que asegura que no lo sabe. "Yo te puedo enseñar lo que hay en mi casa", explica la mujer, que muestra a Jalis de la Serna cómo es su piso, en el que vive con su hija y su nieta: "Esta es una vivienda normal y corriente".

"¿Qué le parece que la niña esté creciendo en un ambiente donde se vende marihuana?", pregunta Jalis de la Serna a la hija de la vecina y madre de la pequeña. "Muy mal, pero ¿nosotros qué hacemos?", responde la joven.