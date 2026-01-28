Jalis de la Serna descubre el peligroso trabajo detrás de los cruceros turísticos: "Hay bastantes accidentes y mueren personas"

"Una persona con 60 años trabajando en estas situaciones no es muy normal", afirma un hombre encargado del mantenimiento de un crucero, que explica lo peligroso de sumergirse: "Con sesenta y poco años hace poco falleció uno".

El año pasado mas de 13 millones de cruceristas visitaron España, un récord que hubiera sido imposible alcanzar sin los trabajadores que llevan a cabo el mantenimiento de los cruceros. Se trata de un trabajo de mucho riesgo. Para saber más sobre ello, Jalis de la Serna se traslada a un puerto del Mediterráneo donde acaba de atracar un crucero turístico.

"La idea es hacer un servicio completo de mantenimiento a los cruceros y que el barco se vaya en las mejores condiciones", explica un responsable del mantenimiento del crucero, que detalla cómo es el proceso de mantenimiento: "El crucero necesita un sistema de refrigeración que pasa por unas rejillas, como unos radiadores, que necesitan estar lo más limpios posibles para que la refrigeración sea lo más eficiente".

Sin embargo, el experto explica que "hay una proliferación de algunas especies, sobre todo algas, que hacen que eso se vaya quedando tupido": "Cuando tienen que navegar largas distancias e irse a otra zona necesitan que eso vuelva a estar de la forma más eficiente posible". Y ahí es donde entra su trabajo. "Los cruceros atracan a primera hora de la mañana y se van a primera hora de la tarde, tienes un periodo de escala muy corto y tienes que hacer lo máximo posible", afirma el trabajador, que explica que este estilo de trabajo es muy "minoritario": "A lo mejor hay 20 o 25 empresas, también somos expertos en aguas contaminadas".

Por otro lado, el traje completo pesa entre 20 o 25 kilos. "Lo primero que hacemos es una prueba de emergencia", explica el trabajador, que detalla el proceso de prueba antes de que el equipo se sumerja: "Cerramos el aire del traje para comprobar que el trabajador con la botella de emergencia puede bucear". Además, en el equipo también hay "un umbilical" que es "como el cordón umbilical de los embarazos, y tiene casi la misma función de mantenernos con vida".

"¿Hay que ser muy valiente para dedicarse a esto?", pregunta Jalis de la Serna al hombre, que explica: "Y estar mal de la cabeza también, la valentía es necesaria para no entrar en pánico en situaciones que se pueden solucionar". Por otro lado, en el vídeo principal de esta noticia se puede ver cómo el equipo de mantenimiento trabaja la fase de limpieza: "Han encontrado un conjunto de rejillas y están desmontándolas, es por donde pueden acceder en un hueco de 55 centímetros".

Además, el trabajador explica que es un trabajo en el que mueren "bastantes" personas y en el que no se sienten reconocidos. Cobran entre 1.800 euros y 2.500 euros y "hay muchas personas mayores que no tienen la jubilación anticipada": "Una persona con 60 años trabajando en estas situaciones no es muy normal, es lo que ha pasado con compañeros anteriores, con sesenta y poco años hace poco falleció uno". Y es que el experto denuncia que en este trabajo se producen "bastantes" accidentes.

Por último, tras terminar la fase de limpieza buceando, el responsable del equipo toma fotos al crucero para "justificar ante el cliente y todos los intermediarios el trabajo". "En muchas ocasiones nos contrata la naviera o empresas intermediarias", explica el responsable, que destaca: "Sin duda, ellos son verdaderamente los ganadores".

*Apatrullando: trabajos al límite, ya disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.