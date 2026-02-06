Jalis de la Serna se adentra en las cacerías de lujo este martes en Apatrullando

Muchos cotos de caza son privados, y algunos dueños pertenecen a familias influyentes. Jalis de la Serna se adentra en Apatrullando en las cacerías de lujo, este martes en laSexta.

Este martes, Jalis de la Serna estrena un nuevo programa de Apatrullando. Esta vez, el presentador se adentra en las cacerías de lujo. Y es que muchos cotos de caza son privados, y algunos dueños pertenecen a familias influyentes. "El grupo son solo nueve personas y vamos a tener trabajando a 109 personas", explica un chico a Jalis de la Serna, sobre una de estas cacerías de lujo.

"Se celebran cacerías de lujo y se cierran negocios", explica el periodista, que señala la existencia de otra realidad fuera de la cacería de lujo: "Dos mundos que evidencias dos formas de vivir". Y es que Jalis de la Serna y el reportero Miguel Rabaneda se dividen para comprobar cómo es por un lado, ser cliente 'premium', y por otro, trabajador de la finca.

No te pierdas el programa completo este martes, a las 23 horas, en laSexta.

Apatrullando, nueva temporada

En esta nueva temporada, Apatrullando se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, que está acompañado por un equipo de cuatro reporteros experimentados con la misión de 'apatrullar' algunos de los lugares más icónicos de nuestro país.

En su primera temporada, Apatrullando se convirtió en el mejor estreno en cuatro años en laSexta. Sus dos temporadas alcanzan los 1.865.000 espectadores únicos. Consolidado como uno de los programas más directos de la televisión, en esta tercera temporada vuelve a contar con Jalis de la Serna, uno de los rostros más reconocidos del periodismo factual en televisión, que lidera un equipo de otros cuatro periodistas integrado por David Casasús, Sara Solomando, Miguel Rabaneda e Isa Balado.

Todos ellos recorrerán algunos de los escenarios más tensos, invisibles o impactantes del país, retratando los conflictos sociales y humanos desde dentro. A través de ocho programas y con su particular forma de narrar lo que ven y viven, Jalis de la Serna y su equipo se implicarán y mostrarán la realidad con acceso exclusivo, narrativa directa y una cámara que no se apaga. El programa vuelve para mostrar, sin filtros ni reconstrucciones, lo que pasa en tiempo real.

En esta tercera temporada, el programa se adentrará en el viaje completo de la droga, que por primera vez muestra en televisión el recorrido desde su incautación hasta su destrucción definitiva, hasta la urgencia extrema de un trasplante multiorgánico contado en tiempo real. También se adentra en el impacto del turismo masivo y la expulsión vecinal en ciudades como Cádiz, la tensión de los dispositivos antidisturbios en partidos de alto riesgo.

Apatrullando, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, también podrá seguirse en atresplayery, fuera de España, estará disponible en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma de Atresmedia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.