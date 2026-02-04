Marta dona un riñón a su hermana Ruth en un trasplante en vivo acompañado por Apatrullando

Apatrullando muestra un acto de amor que da una nueva oportunidad de vida: la donación de riñón de hermana a hermana. Un trasplante en vivo y un gesto de generosidad y valentía que laSexta ha acompañado paso a paso.

Un gesto de generosidad que salva vidas. Marta ha donado uno de sus riñones a su hermana Ruth en una intervención realizada en vivo, un trasplante de hermana a hermana que ha contado con el acompañamiento de laSexta durante todo el proceso.

"Estuve un tiempo pensando en donar, pero me eché para atrás porque tenía miedo de que mi riñón dejara de funcionar y entonces, ¿quién me lo daba a mí?", confiesa Marta al reportero de Apatrullando. Finalmente, tras meses de reflexión, tomó la decisión de dar el paso. Para Ruth, la noticia llegó casi por sorpresa. "No me lo esperaba, pero ha llegado el momento", afirma emocionada y agradecida por el gesto de su hermana.

Las pruebas médicas confirmaron una compatibilidad del 99%. Ambas son genéticamente idénticas, un factor clave para el éxito del trasplante. "Es lo mejor a lo que se puede aspirar, porque reduce de forma muy significativa el riesgo de rechazo y otras complicaciones", explica la doctora Riba, coordinadora del trasplante.

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.