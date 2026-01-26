Jalis de la Serna estrena nueva temporada de Apatrullando investigando trabajos al límite: "Dan ganas de vomitar"

Jalis de la Serna estrena este martes nueva temporada de Apatrullando en la que se adentra en la realidad de quienes sostienen nuestra sociedad desde los márgenes, acompañándolos desde dentro del propio dispositivo y siendo testigo de su trabajo.

laSexta estrena este martes, 27 de enero, a las 23:00 horas la tercera temporada de Apatrullando, el formato que se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, que estará acompañado por un equipo de cuatro reporteros experimentados: David Casasús, Sara Solomando, Miguel Rabaneda e Isabel Balado.

A través de ocho programas y con su particular forma de narrar lo que ven y viven, Jalis de la Serna y su equipo se implicarán y mostrarán la realidad con acceso exclusivo, narrativa directa y una cámara que no se apaga. El programa vuelve para mostrar, sin filtros ni reconstrucciones, lo que pasa en tiempo real. Este martes, el programa se adentra en los trabajos al límite porque ¿quién limpia lo que nadie quiere ver?, ¿quién se juega la vida para que el resto podamos vivir con normalidad?

En esta nueva temporada, Apatrullando se adentra más dentro que nunca en la realidad de quienes sostienen nuestra sociedad desde los márgenes, acompañándolos desde dentro del propio dispositivo y siendo testigo directo de su trabajo en tiempo real. Profesiones invisibles, duras y poco reconocidas, sometidas a una presión extrema, que asumen riesgos constantes para que todo funcione.

Así, Apatrullando descubrirá equipos especializados en limpiezas traumáticas, que se enfrentan a escenarios de suicidios, asesinatos o viviendas afectadas por el síndrome de Diógenes, hasta trabajadores funerarios que realizan todo el proceso tras una muerte, desde la recogida del cuerpo hasta su incineración. El programa también se adentra en el trabajo de científicos que arriesgan su salud para anticipar terremotos en entornos altamente peligrosos, como cuevas con presencia de gas radón, y acompaña a buzos profesionales encargados del mantenimiento de grandes cruceros bajo el agua, pieza clave del turismo de masas. Además, muestra la vida de los investigadores aislados en el Observatorio de Sierra Nevada, sometidos a frío extremo y soledad, y de oficios marcados por la precariedad y el estigma, como el de chatarrero, esencial para el reciclaje y la sostenibilidad.

El programa se adentrará en el viaje completo de la droga, que por primera vez muestra en televisión el recorrido desde su incautación hasta su destrucción definitiva, hasta la urgencia extrema de un trasplante multiorgánico contado en tiempo real. También se adentra en el impacto del turismo masivo y la expulsión vecinal en ciudades como Cádiz, la tensión de los dispositivos antidisturbios en partidos de alto riesgo, y las vidas invisibles de quienes trabajan en condiciones extremas: limpieza forense, espeleología científica, buceo industrial o reciclaje en condiciones de precariedad.

‘Apatrullando’, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, también podrá seguirse en atresplayer y, fuera de España, estará disponible en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma de Atresmedia.

