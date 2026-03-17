Hoy, en Apatrullando, Jalis de la Serna y su equipo graban, en exclusiva, el último viaje de la droga

Apatrullando consigue un acceso inédito al proceso completo que sigue la droga desde que es intervenida hasta que desaparece para siempre en el programa de esta noche.

Tras cada gran operación contra el narcotráfico hay una pregunta que casi nadie se hace: ¿qué pasa después con la droga incautada? Apatrullando consigue un acceso inédito al proceso completo que sigue la droga desde que es intervenida hasta que desaparece para siempre. Jalis de la Serna, David Casasús y el resto del equipo del programa de laSexta acompañan a las fuerzas de seguridad en su custodia, almacenamiento y traslado bajo estrictas medidas de control, hasta el momento final de su destrucción.

Cientos de toneladas pasan cada año por un circuito discreto y altamente vigilado que rara vez se muestra ante las cámaras. Un viaje oculto que revela la dimensión real del narcotráfico en España y el enorme dispositivo necesario para impedir que vuelva a la calle.

Sobre Apatrullando

laSexta estrena esta noche a las 23:00 horas un nuevo programa de Apatrullando, el formato que se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, que esta acompañado por un equipo de cuatro reporteros experimentados con la misión de ‘apatrullar’ algunos de los lugares más icónicos de nuestro país.

Apatrullando, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, también podrá seguirse en atresplayer y, fuera de España, estará disponible en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma de Atresmedia.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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