"Es imposible que los narcos lo encuentren": Apatrullando descubre un almacén secreto de droga de la Policía

David Casasús se empotra en un convoy de la Policía Nacional siguiendo el último y peligroso viaje de la droga incautada. El camión lleva 10 toneladas de droga. Junto a los agentes llega a un almacén escondido en medio de la nada.

Con 10 toneladas de droga que en el mercado negro tendrían un valor de unos 81 millones de euros, el camión que custodia la Guardia Civil y la Policía parte hacia un punto indeterminado de la península que no puede revelarse por motivos de seguridad. Tras ellos, siguiendo su rastro, viaja David Casasús. El reportero de Apatrullando se ha empotrado en el convoy.

A las 8 de la mañana hacen su entrada en Toledo, donde los esperan multitud de agentes para empezar ese peligroso y último viaje de la droga. El cargamento que escolta en su presencia la Policía Nacional se eliminará en la misma planta de destrucción en la que se incinerará la droga que está siguiendo, de manera paralela, Jalis de la Serna.

El camino para acceder al punto de encuentro es "complicado". "Imposible para los narcos encontrar esto a no ser que sea por un chivatazo", asegura el periodista. Tienen que dar "muchas vueltas" para encontrarlo. "Está escondido", señala.

Los agentes están custodiando la mercancía en el almacén. "Es un dispositivo que está organizado desde hace mucho tiempo con una buena coordinación", le indican. Una tarea que "tiene sus riesgos" -reconoce un policía- "pero intentamos dar gran seguridad en momentos de gran importancia como este".

Tienen que estar preparados ante cualquier situación, también ante la posibilidad de que existan 'vuelcos', los asaltos a camiones cargados de droga incautada que hacen las organizaciones criminales. "Vamos armados", tranquiliza a Casasús. El riesgo es el mínimo posible.

Carlos, miembro del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) es uno de los encargados de planear y ejecutar las destrucciones de drogas. Él es quien enseña el almacén (y todo el alijo que hay en él) al periodista de laSexta. "Hoy aquí vamos a destruir aproximadamente una tonelada", le explica. "965 kilos de hachís y otra parte de marihuana", especifica. Pero otras veces, también destruyen cocaína.

Se trata de una operación complicada y se desarrolla bajo el mayor secreto posible. De hecho, destaca Casasús, "pocos medios de comunicación han llegado" hasta donde se encuentran ellos. "Las organizaciones criminales no deben saber esta información porque pueden venir los correspondientes vuelcos de droga", le advierte.

Todo está etiquetado y marcado hasta el más mínimo detalle para no perder la pista en ningún momento del cargamento. No tienen miedo, pero sí toman muchas precauciones.

*Ya disponible el programa completo de Apatrullando: el último viaje de la droga, en atresplayer.com

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