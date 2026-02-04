Un cirujano, tras un trasplante de corazón: "Nuestra labor es mecánica; lo milagroso es que alguien decida donar un órgano en un momento tan difícil"

Jalis de la Serna es el encargado de hablar con la familia de Lucía, tras su trasplante de corazón, donde ha tenido acceso las cámaras de laSexta. Los especialistas insisten en la cautela durante las horas posteriores a la operación.

Tras el trasplante de corazón a Lucía, Jalis de la Serna es el encargado de dar la noticia a la familia, que aguarda nerviosa a la salida del quirófano. Se trata de un momento especialmente delicado, que tanto la familia como la propia paciente quiren compartir frente a las cámaras de laSexta: "Me ha dicho que les diga que, hasta ahora, todo va bien, pero que mantengamos la prudencia".

"En este momento nunca sabes lo que sientes", confiesa la madre de Lucía, quien añade que "solo piensas en que ella esté bien, en que todo funcione y en que el órgano sea compatible para que pueda tener una vida normal".

Mientras tanto, Jalis regresa al quirófano, donde la operación ha finalizado. El cirujano explica que ahora comienza una nueva fase: "El órgano tiene que habituarse a su nuevo medio. Si en las primeras horas responde bien, lo normal es que las siguientes sean positivas". "Nosotros hacemos una labor mecánica; lo verdaderamente milagroso es que alguien decida donar un órgano y que una familia sea capaz de tomar esa decisión en un momento tan difícil", asegura.

